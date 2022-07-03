محافظ الوادي الجديد: توريد 541 ألف طن قمح للصوامع والشون بالمحافظة حتى الآن

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح حتى الآن بلغ 511 ألفا و93 طنا، سواء ما تم تخزينه بصوامع وشون المحافظة أو توريده خارجها، مشيراً إلى أن معدل الزيادة في الإنتاجية لهذا العام مقارنة بالعام الماضي، بلغت أكثر من 143 ألف طن، وذلك في إطار جهود المحافظة لزيارة الرقعة الزراعية وإطلاق حزمة مبادرات وتيسيرات للإستثمارات الزراعية الجادة، تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية لتأمين إحتياجات الدولة من المحاصيل الإستراتيجية.

ومن جانبه أكد الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة على أنه تم التأكيد على توعية المزارعين بتوريد القمح بحد أدنى 12 أردبًا للفدان وتسير إجراءات استلام وتوريد المحصول من المزارعين والتنسيق لزيادة أعداد الأجولة ونقاط التجميع والموازين بالمدن والقرى، بجانب مناقشة الاقتراحات والمشكلات التي تواجه المزارعين.

واضاف المرسي أنه يجرى تنفيذ مبادرة محافظ الوادي الجديد لدعم صغار المزارعين والمستثمرين أصحاب المساحات الخضراء المنزرعة بمحصول القمح من 1 إلى 5 أفدنة خلال موسم الحصاد والتوريد تتضمن إجراء قرعة علنية على 3 رحلات عمرة لكل ألف مزارع.. وأخرى على 15 سلعة معمرة لكل ألف مزارع .

وأكد المرسي أن المبادرة تضمنت الإعفاء من القيمة الإيجارية لأراضي الصندوق بنسب تتراوح من 25% إلى 50% حتى 70% طبقا للمساحة المنزرعة فضلا عن إجراء قرعة علنية على 35 بون مواد تموينية بقيمة مالية تصل الى 500 جنيه لكل ألف مزارع على أن تصرف من فروع ومنافذ المصرية ماركت تشمل مساهمة صندوق الأراضي بنسبة 25% إلى 50% من التقاوى حال توريد محصول القمح كاملا.