محافظ المنيا يكلف السكرتير العام بمتابعة الاستلام الابتدائى لمحطة مياه عرب الزينة

المنيا - حسن عبد الغفار

كلف اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، بمتابعة أعمال الاستلام الابتدائى للمرحلة الثانية لتشغيل محطة مياه عرب الزينة المرشحة بمركز سمالوط ، بطاقة 800 لتر /ث فى المرحلة الثانية.

وأكد المحافظ، على تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين، وخاصة فيما يخص البنية الأساسية ومشروعات المياه والصرف الصحي، مشدداً على ضرورة تذليل كافة العقبات التى تقف فى طريق التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة والجهات المعنية.

رافق السكرتير العام للمحافظة خلال أعمال التسليم، أحمد راشد رئيس مركز سمالوط، المهندس رجب السعيد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، المهندس أحمد زكى نائب رئيس فرع المقاولين العرب بشمال الصعيد، مسئول الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، وعدد من الجهات المعنية.

شهد السكرتير العام، أعمال الاستلام الابتدائى للمرحلة الثانية من محطة عرب الزينة المرشحة، استعدادا للبدء فى التشغيل التجريبى لها، عقب إجراء كافة أعمال الصيانة واحتياجات التشغيل، وتطهير ورفع الإطماء من المأخذ، والفلاتر، يأتى ذلك ضمن جهود المحافظة لحل مشكلة ضعف المياه بالمنطقة، و للتيسير على المواطنين.



السكرتير العام