محافظ المنيا يكشف الدليل الإرشادى للإجراءات الخاصة لمنع وإزالة التعديات

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، واللواء تامر سعيد، سكرتير عام المحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز المحافظة، مسئولى المتغيرات المكانية بمراكز وقرى المحافظة، فنيى التنظيم بجميع المراكز، ومسئولى الإصلاح الزراعى وحماية الأراضى وعدد من الجهات المعنية.

وهنأ المحافظ الحضور بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو المجيدة ، ووجه بتكثيف حملات المرور الميداني، والرصد والمتابعة، وتلقي البلاغات والشكاوى عن أى تعدٍ على الأراضى الزراعية أو الشروع فى ذلك، من خلال اللجان السابق تشكيلها بكل وحدة محلية والوحدات القروية، بنطاق المحافظة، وحصر كافة المتعدين على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة، واتخاذ كل الإجراءات التى تحول دون وقوع التعدى فى المهد، مع عمل حصر لكافة المتعدين، لرفع الدعم من التموين، والأسمدة الزراعية عنهم، بالتزامن مع حملات الازالة الفورية في المهد لكافة التعديات بالتنسيق مع الوحدات المحلية ووحدات المتغيرات المكانية، وحماية الأراضي، والأمن، وعرض تقرير مصور يومي بتلك الإجراءات.

واستعرض المحافظ خلال الاجتماع الدليل الإرشادي لعدد من الإجراءات والآليات الخاصة برصد ومنع وإزالة التعديات غير القانونية، (داخل الحيز العمراني، وخارجه)، الخاصة بالجهات المعنية من (منظومة المتغيرات المكانية، وأجهزة الوحدات المحلية، ولجان منع وإزالة التعديات، وأجهزة وزارة الزراعة)، بما يحقق الردع لكل من تسول له نفسه التعدي على الأراضي الزراعية.

كما شدد المحافظ على رصد ومتابعة وإزالة أي حالة للتعدي في المهد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بخاصة أثناء عطلة عيد الأضحى المبارك، والتعامل معها بكل حسم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكداً ضرورة تعاون كافة الأجهزة في ذلك الملف لما له من أهمية قصوى للحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع تآكلها، باعتبارها قضية أمن قومي.