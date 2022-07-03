محافظ القليوبية يتابع استكمال الأعمال النهائية لرصف وتطوير كوبري عرابى

القليوبية إبراهيم سالم

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، متابعته الميدانية لكافة المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ الدقيقة على أرض الواقع ولتذليل المعوقات ودفع وتيرة منظومة العمل بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني القليوبية.

جاء ذلك خلال الجولة التي أجراها محافظ القليوبية، مساء أمس، والتي امتدت للساعة الواحدة والنصف من صباح اليوم الأحد، لمتابعة استكمال الأعمال النهائية من رصف كوبري عرابي، والذي توقفت فيه أعمال الرصف بسبب نقص مادة البوتيمين، وعلى الفور نسقَ "الهجان" مع مسؤلي هيئة البترول لتذليل المعوقات وحلها لاستكمال أعمال الرصف، وتم توفير مادة البوتيمين واستكمال الأعمال، وذلك بحضور اللواء ماهر هاشم رئيس حي غرب شبرا الخيمة، ومسؤولي الطرق والمتابعة بالحي.

وتابع "المحافظ"، عملية رش مادة الـ R.C ثم طبقة الترميم بالمنطقة المتبقية وهي الطلعة المؤدية لشارع عرابي ويبلغ طولها 1000 متر، بالإضافة إلى استكمال رصف 150 متر نزلة اتجاه كلية زراعة.

يذكر أنه تم تركيب أعمدة الإنارة على امتداد الكوبري والبالغ عددهم 265 عمود إنارة، وجاري إنهاء الوصلات الكهربائية لهم وتشغيلها بالتوازي مع انتهاء أعمال الرصف مع حلول عيد الأضحى المبارك.

ومن جانبه أصدر "الهجان" تعليماته لمهندسي المشروع بترميم ورصف المنطقة أسفل الكوبري (آخر شارع 15 مايو) والبالغ طولها 100 متر، علاوة على التأكيد بتسوية الفواصل بالكوبري لتكون متساوية مع مستوى الرصف، مع الالتزام بالمواصفات الفنية للرصف تفادياً لحدوث أي مشكلة فيما بعد.

وعلى صعيد آخر شدد المحافظ على استمرار تحسين مستوى النظافة بكافة المناطق ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول واستمرار التنسيق الدائِم مع الأحياء والمدينة حسب الخطة الزمنية الموضوعة لكل الشوارع الرئيسية والفرعية لرفع أي تراكمات أو بؤر متواجدة بأيٍ منها، لخلق بيئة صحية خالية من التلوث، موجهاً بالنزول الميداني والمتابعة الدورية لكافة أعمال المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها لضمان إنهاء الأعمال وفقاً للتوقيتات المقررة، وذلك لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.