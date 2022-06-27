محافظ القليوبية: رفع 3600 طن تراكمات قمامة من شوارع شبرا الخيمة بحملة مكبرة

واستهل "المحافظ"، الجولة بتفقد أعمال رفع تراكمات القمامه علي إمتداد شارع 135 وشارع 15 مايو بحي شرق شبرا الخيمة، حيث تم رفع التراكمات ما يقرب من 1600 طن وتم نقلهم المقلب العمومي بالعبور، وجاري استكمال رفع باقي التراكمات من الشوارع حتى الإنتهاء منها بالكامل.

كما تفقد أعمال رفع تراكمات القمامة بشوارع حي غرب شبرا الخيمة وامتداد شارع أحمد عرابي حتي أم بيومي وقد بلغت كمية رفع التراكمات بحي غرب ما يقرب من 2000 طن تم نقلهم إلي المقلب العمومي مع استمرار رفع باقي التراكمات بالكامل تنفيذاً لتوجيهات المحافظ بإتمام رفع جميع التراكمات ونقلها إلي المقلب العمومي، وفي السياق ذاته فقد أصدر محافظ القليوبية تعليماته بتوفير الدعم من قبل مدينة طوخ وقليوب لأحياء شرق وغرب شبرا الخيمه وتم الدفع بـ5 عربات تستوعب 20 طن، 2 عربة تستوعب 50 طن، و2 لودر، بالإضافة إلي عربات ولوادر حي شرق وغرب شبرا وذلك لإنجاز رفع تلك التراكمات علي الفور لخلق بيئة نقية وصحية لمواطني شبرا الخيمة.

وشدد "الهجان"ؤ بتكثيف حملات النظافة ورفع أي تجمعات للقمامة بالإضافة إلي وضع خطة مشتركة بين الأحياء لتحديد الشوارع الرئيسية والفرعيه المتواجد بها تجمعات قمامة وعمل جدول زمنى لرفعها بالكامل حفاظاً علي سلامة وصحة المواطنين، فضلاً عن متابعة ورديات النظافة للحفاظ على المظهر العام موجهاً بتوحيد الجهود للتعامل الفوري مع كافة تجمعات القمامة.

ويناشد "محافظ القليوبية" أهالي وسكان مدينة شبرا الخيمه بضرورة التعاون مع مسئولى المدينه والأحياء والمختصين بمنظومة النظافة للإبلاغ الفورى عن كافة السلبيات للمنظومة فور ظهورها، أو ملاحظة أي تقصير من متعهدى القمامة غير الملتزمين وذلك حتى نتمكن من تحسين الخدمة للأفضل ومحاسبة المقصرين للوصول للمظهر اللائق للمدينه والأحياء فالمواطن شريك إساسي لإنجاح المنظومة.

وخلال الجوله لاحظ المحافظ، إفتراش بائع متجول الطريق العام بشارع مصر اسكندرية بحي غرب شبرا الخيمة ويقوم بسرقة تيار كهربائي من عمود الإنارة، علي الفور أمر المحافظ بمصادرة المضبوطات وتحرير محضر بإشغال الطريق ومحضر لسرقة التيار الكهربائي، موجهاً رؤساء الأحياء بضرورة المتابعة الميدانية للتصدي لظاهرة إشغال الطريق ورفع الباعه الجائلين الذين يتفرشون الطريق العام ويتتسببون في إعاقة حركة السيارات والمارة.

واختتم "المحافظ" جولته بتفقد إنجاز أعمال رصف وتطوير كوبري عرابي وقد تم الإنتهاء من رصف الطبقه الترميميه بإجمالي مساحة 1820 متر ليصبح الجاري رصفه والمتبقي 1000 متر وهي طلعة إتجاه شارع أحمد عرابي، تزامناً مع تركيب باقي الأسوار الحديديه (الهاندرل) وذلك خلال الأيام القليلة القادمة، موجهاً بالعمل علي قدمٍ وساق لإتمام عملية التطوير والرصف مع مراعاة مواصفات الرصف لافتاً بعدم قبوله بأي أخطاء في الأعمال.

جاء ذلك بحضور كلاً من اللواء أحمد مرزوق رئيس مدينة شبرا الخيمة، اللواء ماهر هاشم رئيس حي غرب شبرا الخيمة، ومحمد علي نائب رئيس حي شرق شبرا الخيمة، وياسر عبد الله نائب رئيس مركز ومدينة قليوب، ومدير الحملة الميكانيكية بمدينة طوخ.