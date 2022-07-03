محافظ الغربية: إحالة 60 من العاملين بالمنشآت الصحية فى المحلة للتحقيق

الغربية محمد طارق

نفذت إدارة التفتيش المالى والإدارى بمركز ومدينة المحلة تحت إشراف اللواء وجدى الجروانى رئيس المدينة، أعمال تفتيش مفاجئ على سجلات الحضور والانصراف بالمصالح الحكومية نطاق المركز، وأسفرت أعمال المتابعة عن رصد 45 حالة غياب (12 طبيبا و23 إداريا و10 فنيين) بالإدارة الصحية فى ثان المحلة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بالمتابعة المستمرة للانضباط الإدارى داخل الدواوين الحكومية.

كما رصدت اللجنة 39 حالة ترك عمل من الساعة 10.30 صباحاً وحتى الساعة 1.30 ظهراً منهم 12 طبيب علاج طبيعى و 27 صيدليا بالمستشفى العام بالمحلة، فى حين تم رصد 21 فردا تركوا العمل دون إذن منهم 11 طبيبا و10 تمريض فى النوبتجية المسائية بالمستشفى ذاتها.

وشدد محافظ الغربية على كافة رؤساء المصالح الحكومية باستمرار تكثيف حملات الرقابة والمتابعة على الدواوين الحكومية بمدن ومراكز المحافظة لتحقيق الانضباط الإدارى وضمان حسن سير العمل والتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين، وذلك من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.