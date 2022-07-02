محافظ الغربية: مركز المحلة الكبرى يتصدى للبناء على الأراضي الزراعية.. صور

الغربيــــة: عادل ضرة

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على استمرار تصدي جميع أجهزة المحافظة بكل حزم وقوة تجاه مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية وتنظيم عملية البناء، حيث أشاد المحافظ بجهود الوحدات المحلية في مركز ومدينة المحلة الكبرى بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في المهد تحت إشراف اللواء وجدي الجرواني رئيس المدينة وذلك بالتنسيق مع مديرية الزراعة وقوات الشرطة.

وخلال الحملات قامت الوحدة المحلية بالجابرية بإزالة كلية لقواعد وسمل خرساني على مساحة 1 قيراط، 6 أسهم بقرية القيراطية وإزالة كلية لسمل خرساني على مساحة 18 سهما بقرية كفر العبايدة، كما قامت الوحدة المحلية بالبنوان بإزالة كلية لسور بالبلوك على مساحة 12 سهما في حين قامت الوحدة المحلية بشبرابابل بإزالة كلية لفرشه خرسانية على مساحة 1قيراط و 12 سهما.

وفي سياق متصل قامت الوحدة المحلية بالشهيدي بإزالة بناء بالبلوك على مساحة 8 أسهم وإزالة سور من البلوك في قرية كفر البسطويسي إلى جانب قيام الوحدة المحلية بمحلة أبو علي بإزالة كلية لسياج حديدي ومباني بلوك على مساحة2 قيراط في حين قامت الوحدة المحلية بالمعتمدية بإزالة شدات خشبية لعمل سمل خرساني على مساحة 17 سهما، كما نجحت الوحدة المحلية بالعامرية في إزالة سور من البلوك على مساحة 22 سهما وسورا آخرا على مساحة 20 سهما.

ووجه رحمي رؤساء المراكز والمدن بالمرور الميداني على الأراضي الزراعية، ومواجهة أي حالة تعد ومنعها في المهد وذلك بالتنسيق مع مديرية الزراعة، مع ضرورة أن تكون الإزالة لجميع المخالفات بشكل كامل، وتقديم تقارير دورية عن الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن مع مصادرة كافة المعدات المستخدمة في المخالفة والمواد المستخدمة في البناء، والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات فورية للقضاء على تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.