اليوم السابع
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محافظ البحيرة: فتح جميع المجازر الحكومية لذبح الأضاحي بالمجان طوال أيام العيد

الأحد، 03 يوليه 2022 04:15 م
محافظ البحيرة: فتح جميع المجازر الحكومية لذبح الأضاحي بالمجان طوال أيام العيد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - فريق المحافظات

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قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، فتح جميع المجازر الحكومية بنطاق المحافظة لذبح الأضاحي بالمجان طوال أيام العيد مع تكليف مديرية الطب البيطري بإجراء الكشف البيطري عليها.

وشدد على منع الذبح بالطرق والشوارع وخارج المجازر المعتمده مع مراعاة الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية وأعمال التعقيم والتخلص من مخلفات الأضاحي حفاظاً على صحة المواطنين وسلامة لحوم الأضاحي .

كما وجه محافظ البحيرة بقيام مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع الصحة والوحدات المحلية بشن حملات رقابية مستمرة على الأسواق ومحال الجزارة للتأكد من سلامة المعروض وحظر ذبح الأضاحي بالشوارع والطرق وخارج المجازر مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 


محافظ البحيرة

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ذبح الأضاحي بالمجان



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