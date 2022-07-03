محافظ الإسماعيلية يُهنِّئ أوائل الجمهورية في الدبلومات الفنية بالمحافظة

الإسماعيلية- صبرى غانم

وجَّه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية التهنئة لأوائل شهادة الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية من مدارس محافظة الإسماعيلية ، حيث حصل الطالب عبد الرحمن حسيني عبد الله بالمدرسة الفنية التجريبية لتكنولوجيا المعلومات على المركز الأول على مستوى الجمهورية في دبلوم المدارس التجريبية الفنية المتقدمة بنسبة ٩٨.٦٥٪.

كما حصلت الطالبة تسنيم فوزي سرحان شحاته من المدرسة الفندقية التجارية المشتركة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في دبلوم المدارس الفندقية بنسبة ٩٨.٨٣٪

وأعرب المحافظ عن سعادته بالطلاب الأوائل، مؤكدًا على استقبالهم و تكريمهم؛ ليكونوا قدوة لباقي أبنائنا الطلاب، مشيرًا إلى أن محافظة الإسماعيلية باتت من المحافظات المتميزة على المستوى العلمي و الرياضي على حدٍ سواء، مؤكدًا على دعم المحافظة الدائم للمتفوقين في كافة المجالات.