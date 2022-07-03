اليوم السابع
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أكرم القصاص
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محافظ الإسكندرية يبحث مع سفيرة سويسرا بالقاهرة تعزيز سبل التعاون

الأحد، 03 يوليه 2022 02:32 م
محافظ الإسكندرية يبحث مع سفيرة سويسرا بالقاهرة تعزيز سبل التعاون جانب من اللقاء
الإسكندرية جاكلين منير

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استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه، ايفون باومان سفيرة دولة سويسرا بالقاهرة، فى زيارتها الأولى لمدينة الإسكندرية، وذلك لبحث سبل توطيد العلاقات والتعاون بين الجانبين

فى البداية؛ رحب المحافظ بالسفيرة على أرض الإسكندرية متمنياً لها إقامة جيدة. وأشار إلى العلاقات الوطيدة التى تربط بين الجانبين، وأكد حرصه على زيادة تلك العلاقات وخاصة فى مجال التبادل السياحي، وزيادة حجم التبادل الاقتصادى بين الإسكندرية والمدن السويسرية.

من جانبها؛ قدمت السفيرة الشكر إلى محافظ الإسكندرية على حفاوة الاستقبال. وأوضحت أن هناك العديد من الشركات السويسرية التى تعمل فى مصر كشركات الشحن والأغذية وشركات الأدوية وأكدت حرصها على زيادة التعاون بين الجانبين على كافة الأصعدة

وثمنت بالجهود المبذولة من الجانب المصرى فى استقبال أعداد كبيرة من المهاجرين وهو الأمر الذى أشاد به العديد من المنظمات الدولية.

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الاسكندرية

محافظ الاسكندرية

سفير سويسرا

العلاقات الخارجية



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