اليوم السابع
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الأربعاء، 29 يونيو 2022 11:00 م
أكرم القصاص
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محافظ الإسكندرية يبحث مع سفيرة سويسرا بالقاهرة تعزيز سبل التعاون

الأربعاء، 29 يونيو 2022 09:54 م
محافظ الإسكندرية يبحث مع سفيرة سويسرا بالقاهرة تعزيز سبل التعاون جانب من اللقاء
الإسكندرية جاكلين منير

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استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه، ايفون باومان سفيرة دولة سويسرا بالقاهرة، في زيارتها الأولى لمدينة الإسكندرية، وذلك لبحث سبل توطيد العلاقات والتعاون بين الجانبين. 
 
في البداية؛ رحب المحافظ بالسفيرة على أرض الإسكندرية متمنياً لها إقامة جيدة. وأشار إلى العلاقات الوطيدة التي تربط بين الجانبين. وأكد حرصه على زيادة تلك العلاقات وخاصة في مجال التبادل السياحي، وزيادة حجم التبادل الاقتصادي بين الإسكندرية والمدن السويسرية.
 
من جانبها؛ قدمت السفيرة الشكر إلى محافظ الإسكندرية على حفاوة الاستقبال. وأوضحت أن هناك العديد من الشركات السويسرية التي تعمل في مصر كشركات الشحن والأغذية وشركات الأدوية. وأكدت حرصها على زيادة التعاون بين الجانبين على كافة الأصعدة. 
 
هذا وثمنت بالجهود المبذولة من الجانب المصري في استقبال أعداد كبيرة من المهاجرين وهو الأمر الذي أشاد به العديد من المنظمات الدولية.
 
 

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