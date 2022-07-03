محافظ الإسكندرية: جار رصف 46 شارعا على مستوى 9 أحياء

الإسكندرية جاكلين منير

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أعمال الخطة الاستثمارية لرصف الطرق على مستوى جميع أحياء المحافظة، مؤكدا أن مديرية الطرق والنقل تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق الأحياء لرفع العبء عن كاهل المواطنين ولتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة.

وقد وجه الشريف، المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بسرعة الانتهاء من رصف الطرق، فيما يختص بالخطة الاستثمارية المقررة وكذا إعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذى يليق بها أمام أهلها وزاورها.

وأضاف محافظ الإسكندرية، أن مديرية الطرق قامت بالعمل على رصف 46 شارع ضمن الخطة الاستثمارية لرصف الشوارع فى 9 أحياء .

من جانبها، أوضحت المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، أنه خلال شهر يونيو الماضى تم العمل على رصف 4 شوارع بحى منتزه أول، و 3 شوارع بنطاق حى منتزه ثان، و10 شوارع بنطاق حى شرق، و4 شوارع بنطاق الجمرك، و 7 بنطاق وسط، و 6 بنطاق العجمي، بالاضافة إلى رصف 5 شوارع فى حى غرب، و 3 شوارع فى العامرية أول ، و4 بنطاق عامرية ثان.