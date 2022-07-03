اليوم السابع
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محافظة القاهرة: تحويل معرض منتجات الفواخير من مؤقت إلى دائم

الأحد، 03 يوليه 2022 06:07 م
محافظة القاهرة: تحويل معرض منتجات الفواخير من مؤقت إلى دائم الفخار
كتب أحمد عرفة

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قالت المهندسة دعاء أحمد عضو المكتب الفنى للمنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة، إنه تم عمل تطوير معرض منتجات الفواخير فى الفسطاط، حيث تم رصف للشوارع والورود والنجيلة.

وأضافت عضو المكتب الفنى للمنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة، خلال برنامج اليوم، المذاع على قناة دى أم سى، أن العام الماضى كان المعرض مؤقتا ولكن سيكون دائم كى نشجع الناس على إظهار حرفهم الجميلة.

وتابعت عضو المكتب الفنى للمنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة، أنه يتم تطوير منطقة الأطفال وقمنا بعمل منطقة لتعليم الفخار وتنمية مهارات الطفل بها وجزء لتلوين الفخار، وتعليمهم أيضا كيفية الحفاظ على كل نقطة مياه توعيتهم، بجانب عرض سلع بسيطة فى متناول المواطن المصرى بسيط.

 


معرض الفواخير

دعاء احمد

مصر

الفخار

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