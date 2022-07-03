مجلس مدينة العريش ينفذ إزالة تعديات على أملاك الدولة

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن مجلس مدينة العريش بشمال سيناء، تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة وخط التنظيم داخل المدينة.

وأوضح البيان، أنه تم رصد أعمال بناء سور مخالف لخط التنظيم على ساحل المدينة، أمام أحد الشاليهات خلال مرور نوبتجية الإدارة الهندسية.

ووجه أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش الإدارة الهندسية بالمجلس، بوقف أعمال البناء وإزالة المواد المستخدمة للبناء، وتم وقف أعمال البناء واتخاد الإجراءات القانونية حيال ذلك.

كما تم الدفع بمعدات مجلس مدينة العريش، لإزالة تشوين زلط بمحيط وسط المدينة ومتابعة أعمال النظافة.

وقام قطاع خدمات منطقة أبى صقل بالعريش، بإنارة شارع الخدمة الساحلي الكورنيش البحري، وتشغيل مجموعة الإنارة، وعمل صيانة للكابلات بالأعمدة.

وسبق وأعلن مجلس مدينة العريش فى بيان، تنفيذ قرار إزالة بمنطقة تقسيم الشوربجي عبارة عن سقف أول علوي وسحب المعدات واتخاذ الإجراءات القانونية، ومنطقة ابني بيتك تم إزالة تعدي علي أملاك الدولة بالزيادة وكذا إزالة سور بمنطقة الزهور .

وشكل رئيس مجلس مدينة العريش فريق تفتيش علي مدينة العريش للكشف المبكر عن أي أعمال مباني في المهد وإزالتها، واتخاذ الإجراءات، وتوجيه رؤساء المناطق الخدمية بالإبلاغ عن أي أعمال بناء سواء من الأرض او تعلية دون إذن مسبق من المجلس كلا في منطقته وانذار ما لم يحصل علي تصريح رسمي من المجلس ومصادرة معدات البناء .