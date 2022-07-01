اليوم السابع
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مجلس جامعة بنى سويف يوافق على عقد دورات تدريبية بكلية الدراسات العليا

الجمعة، 01 يوليه 2022 01:59 م
مجلس جامعة بنى سويف يوافق على عقد دورات تدريبية بكلية الدراسات العليا الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى

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وافق مجلس جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، فى جلسته رقم 210، على عقد دورات تدريبية شهرياً خاصة بالنانو تكنولوجى وتطبيقاتها بكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة على أن تكون الدورة بواقع يومين (نظرى - عملي)، وذلك تمهيداً لافتتاح مركز النانو تكنولوجى خلال يوليو القادم، فضلاً عن عقد دورة للتحول الرقمى للجهاز الإدارى وذلك لمواكبة التطوير والتحديث المستمر بالجامعة، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.

وأكد الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة أن الهدف الرئيسى من عقد هذه الدورات التدريبية هو التمهيد لافتتاح مركز تميز النانو تكنولوجى بالكلية، والعمل على نشر الوعى العلمى بتقنية النانو وعلومه، والإسهام الفعال فى تطوير وتوطين تطبيقات تقنية النانو من خلال إعداد الكوادر العلمية ، فضلاً عن تشجيع وتنظيم البحث فى مجالات تقنية النانو.

وصرح رئيس الجامعة أن الهدف من عقد دورة التحول الرقمى بكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة هو رفع مهارات الجهاز الإدارى فى ظل التوجه نحو التحول الرقمي، مضيفاً أن ذلك يأتى فى إطار نشاط الجامعة الدائم والمستمر للنهوض والارتقاء بمستوى الجهاز الإدارى بالكلية بالتوازى مع المخطط الاستراتيجى لرؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.


مجلس جامعة بنى سويف

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كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة

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