لمرضى ارتفاع ضغط الدم.. خليك فى الشاى الأخضر وعصير البنجر

كتبت ميرفت رشاد

إذا كنت تتعامل مع ارتفاع ضغط الدم أو تتعرض لخطر الإصابة به، فأنت تعرض جسمك لخطر المزيد من المضاعفات مثل مشاكل القلب والكلى والسكتة الدماغية وحتى مشاكل الرؤية، على الرغم من أن هناك احتمال أن يكون ارتفاع ضغط الدم لديك وراثيًا ، إلا أن هناك فرصة جيدة أيضًا أن يلعب نظامك الغذائي دورًا رئيسيًا، مثلما يمكن أن تؤدي عادات الأكل والشرب إلى ارتفاع ضغط الدم ، فإن تغييرها يمكن أن يخفضه، وفى السطور القادمة سنوضح العادات التي يجب اتباعها إذا كان لديك ضغط الدم، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

عصير الكرز هذا العصير مليء بمضادات الأكسدة القوية الفينولية مضادات الأكسدة التي تتفاعل مع مجموعة متنوعة من الجذور الحرة وقد تساعد في خفض ضغط الدم، تأثير عصير الكرز قوي جدًا لدرجة أنه يمكن مقارنته بأدوية خفض ضغط الدم. اشرب الشاي الأخضر يمكنك خفض ضغط الدم بشكل ملحوظ في 12 أسبوعًا عن طريق شرب الشاي الأخضر، على الرغم من صعوبة تحديد كمية الشاي التي تتناولها ، تظهر الأبحاث أنه يمكنك خفض ضغط الدم الانقباضي بمقدار 2.6 ملم زئبق وضغط الدم الانبساطي بمقدار 2.2 ملم زئبق، ويبدو أن ثلاثة إلى أربعة أكواب من الشاي يوميًا سيفي بالغرض.

اشرب عصير البنجر أظهرت الأبحاث المنشورة في مجلة التغذية الأمريكية ، أن عصير الشمندر له تأثير مهم على ضغط الدم وذلك بفضل النترات التي يحولها الجسم إلى أكسيد النيتريك.