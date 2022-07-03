لمرضى ارتفاع ضغط الدم.. خليك فى الشاى الأخضر وعصير البنجر

إذا كنت تتعامل مع ارتفاع ضغط الدم أو تتعرض لخطر الإصابة به، فأنت تعرض جسمك لخطر المزيد من المضاعفات مثل مشاكل القلب والكلى والسكتة الدماغية وحتى مشاكل الرؤية، على الرغم من أن هناك احتمال أن يكون ارتفاع ضغط الدم لديك وراثيًا ، إلا أن هناك فرصة جيدة أيضًا أن يلعب نظامك الغذائي دورًا رئيسيًا، مثلما يمكن أن تؤدي عادات الأكل والشرب إلى ارتفاع ضغط الدم ، فإن تغييرها يمكن أن يخفضه، وفى السطور القادمة سنوضح العادات التي يجب اتباعها إذا كان لديك ضغط الدم، وفقا لما نشره موقع "eatthis".
لمرضى ارتفاع ضغط الدم.. خليك فى الشاى الأخضر وعصير البنجرالأحد، 03 يوليه 2022 06:00 ص
عصير البنجر
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