للأمهات المرضعات.. 4 أطعمة يجب إضافتها لنظامك الغذائى

كتبت ميرفت رشاد

بعد الحمل، تحتاج الأم إلى تلبية احتياجات الطفل مع الاهتمام بجسمها، هذا غالبا ما يصبح صعبا في الواقع ، تتجاهل بعض النساء المرضعات صحتهن لدرجة تؤثر عليهن سلبًا، تحتاج الأمهات المرضعات إلى طعام غني بالمغذيات لتغذية أجسادهن، يساعد الطفل على النمو بشكل أقوى وأكثر ذكاءً وصحة، وفى السطور القادمة سنوضخ قائمة بالأطعمة التي يجب على كل أم مرضعة أن تدرجها في نظامها الغذائي، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv"

إليك أفضل الأطعمة للأمهات الجدد:

1. الباباي:

تحتوي البابايا على فيتامينات مفيدة جدًا للأمهات المرضعات، إنه "طعام خارق" يمكن أن يعزز كمية ونوعية حليب الثدي، يمكن أن يؤدي تناول البابايا بانتظام إلى عجائب الجهاز الهضمي، كما تساعد في منع تطور السيلوليت.

2. الموز:

يأتي الموز مع الكربوهيدرات الصحية وفيتامينات ب، هذه الفاكهة الغنية بالبكتين ، تساعد في تعديل مستويات السكر في الدم وتساعد في صحة الأمعاء، وهي مادة حيوية توفر الغذاء للبكتيريا النافعة في القولون، يساعد المغنيسيوم الموجود فيه في مكافحة اكتئاب ما بعد الولادة ويساعد على تحسين الحالة المزاجية أيضًا

3. المكسرات المنقوعة:

مصدر قوة آخر للتغذية ، المكسرات غنية بالمعادن الأساسية مثل الحديد والكالسيوم والزنك وكذلك فيتامينات K و B. كما أنها مصدر صحي للأحماض الدهنية الأساسية والبروتين، بالإضافة إلى تركيبتها الغذائية الهائلة ، تعتبر المكسرات من المواد اللاكتوجينية أيضًا.

4. الحليب:

يعتبر شرب الحليب أثناء الرضاعة الطبيعية خيارًا رائعًا ، بشرط ألا تكون الأم أو طفلك مصابًا بالحساسية، يحتوي على 8 جرامات من البروتين ، و 50٪ من احتياجاتك اليومية من فيتامين ب 12 ، و 25٪ من احتياجاتك اليومية من الكالسيوم ، و 15٪ من احتياجاتك اليومية من البوتاسيوم وفيتامين د، يجب على الأمهات المرضعات الاعتناء بأجسادهن لمساعدة الطفل على النمو بطريقة صحية.