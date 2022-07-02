إقبال الأهالى والتجارة لشراء وبيع الأضحية بسوق المواشى بإسنا فى الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد سوق المواشى بمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم السبت، تزايد فى الإقبال على شراء الأضحية من الأسواق لذبحها فى عيد الأضحى المبارك، وذلك رغم ارتفاع درجات الحرارة فيما شهدت أسعار الماشية والخراف زيادة للكيلو القايم، مع بدء العد التنازلى لعيد الأضحى المبارك وذلك نظراً لإرتفاع الأعلاف ومستلزمات التربية وتكلفة نقل الماشية.

وفى هذا الصدد يقول الحاج جمال أبو سلمان مدير إدارة سوق الماشية بإسنا، إن السوق شهد إقبالا من الأهالى على شراء الخراف بصورة أكبر من العجول، لافتا إلى تجمع عدد من الأهالى لشراء عجل مع بعضهم، حيث أن أسعار الماشية ارتفعت هذا العام مقارنة بأسعار العام الماضى ليسجل سعر الضأن قائم ما بين 100 و120 جنيهاً حسب حالته، فيما ارتفع سعر العجول قائم إلى 130 جنيهاً فى الأسواق مع توقعات بزيادتها كلما اقترب عيد الأضحى المبارك.

وأضاف الحاج كمال عدس رجل الأعمال المعروف بإسنا، أن ارتفاع أسعار الماشية والخراف يرجع إلى ارتفاع سعر الأعلاف بنسبة 40% عن سعرها بجانب ارتفاع سعر الذرة، بالإضافة إلى زيادة تكلفة النقل للأسواق بزيادة تصل إلى أكثر من 40% عن العام الماضى خلال هذه الفترة.

وأكد تجار سوق المواشي، على أن القاعدة الصحيحة فى شراء العجول للأضحية هو أن تكون عملية الشراء قبل العيد بأسبوع لأن تغيير مكان الأضحية يتسبب فى فقدانها الوزن وكلما طالت فترة تغيير المرعى والمكان والعلفة تخسر كمية تصل إلى 15 كيلو من وزنها فينصح شرائها قبل العيد بأيام أو أسبوع على الأكثر.



إقبال كبير من الأهالى والتجارة لشراء وبيع الأضحية بسوق المواشي بإسنا



إقبال كبير من الأهالى والتجارة لشراء وبيع الأضحية بسوق المواشي بإسنا



إقبال كبير من الأهالى والتجارة لشراء وبيع الأضحية بسوق المواشي بإسنا