اليوم السابع
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كل ما تريد معرفته عن القطار الكهربائى الخفيف LRT قبل تشغيله

الأحد، 03 يوليه 2022 12:07 م
كل ما تريد معرفته عن القطار الكهربائى الخفيف LRT قبل تشغيله القطار الكهربائى
كتب سيد الخلفاوى

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افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أحدث وسيلة نقل بمصر وهى القطار الكهربائى الخفيف LRT، وذلك بعد تشغيله تجريبيا بدون ركاب لاختباره قبل التشغيل الفعلى، ويربط القطار مدينة السلام بالقاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وعدد من المدن الجديدة منها بدر والشروق العاشر من رمضان وهيليوبوليس الجديدة والمستقبل بالإضافة إلى العاصمة الإدارية الجديدة وكذلك يربط مع القطار الكهربائى السريع بطريق السخنة، والجارى تنفيذه.
 
وفى النقاط التالية ملخص لكل ما تريد معرفته عن القطار الكهربائى الخفيف:
  1. القطار به عربات مخصصة للسيدات.
  2. المتجه من محطة مدينة المعرفة أو المنطقة الصناعية لمحطة مدينة الفنون والثقافة يغير القطار في محطة بدر.
  3. المتجه من محطة مدينة الفنون والثقافة لمحطة مدينة المعرفة أو المنطقة الصناعية يغير القطار في مدينة بدر.
  4. القادم من محطة عدلى منصور لمدينة المعرفة أو المنطقة الصناعية بالعاشر ينتظر القطار المكتوب على مقدمته مدينة المعرفة.
  5. عدد محطات القطار 12 محطة.
  6. سعر التذكرة لـ3 محطات 15 جنيه.
  7. سعر التذكرة حتى 5 محطات 20 جنيه.
  8. سعر التذكرة حتى 7 محطات 25 جنيه.
  9. سعر التذكرة حتى 9 محطات 35 جنيه.
القطار له تفريعة من مدينة بدر حتى مدينة العاشر وتم تشغيل المحطات بالمرحلة الأولى في هذا الاتجاه وهى المنطقة الصناعية ومدينة المعرفة
 
محطات القطار المقرر تشغيلها من عدلى منصور حتى العاصمة الإدارية هي "محطة عدلى منصور – محطة العبور- المستقبل – الشروق – هيليوبوليس الجديدة- بدر – الروبيكى- حدائق العاصمة- مطار العاصمة- مدينة الفنون والثقافة"
 
محطات القطار المقرر تشغيلها من عدلى منصور حتى مدينة العاشر هي""محطة عدلى منصور – محطة العبور- المستقبل – الشروق – هيليوبوليس الجديدة- بدر – المنطقة الصناعية – مدينة المعرفة" ثم تستكمل باقى المحطات لمدينة العاشر في المرحلة الرابعة للمشروع وهى "غرب العاشر – العاشر من رمضان – مركز المدينة"
 
ورشة القطار الكهربائى الخفيف‎ LRT ‎ موجودة بمدينة بدر
 
تشمل الورشة على 26 مبنى ومساحتها 80 فدانا.
 
كل قطار به 6 عربات.
 
اجمالى عدد القطارات بالمرحل الأولى والثانية 22 قطارا .
 
تبلغ تكلفة الـ22 قطار 227 مليون دولار.
 
تبلغ السرعة التصميمية للقطارات ‏‏120 كم/ الساعة‎.
 
 
 
 
 
 
 

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