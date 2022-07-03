قطع المياه عن مدينة طما ومجلس قروى سلامون اليوم بسوهاج

سوهاج ـ محمود مقبول

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج عن قطع المياه عن مدينة طما ومجلس قروى سلامون وضعف المياه بالأدوار العليا بقريتى مشطا والمدمر بمركز طما اليوم الأحد 3 يوليو 2022 فى تمام الساعة الثالثة عصراً وحتى السابعة من مساء نفس اليوم ولمدة 4 ساعات.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب واضاف انه يتم خلال تلك الفترة القيام باعمال اصلاح خط مياه 700 ملى.

وأوضحت مها غازى مدير إدارة الإعلام، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125)أو إرسال الشكوى على موقع الشركة الالكترونى www.scww.com.eg وأنه تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.