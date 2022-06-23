محطة مياه شرب بسوهاج تحصل على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM

سوهاج محمود مقبول

حصلت محطة مياه سوهاج غرب السطحية بسوهاج والتى تبلغ طاقتها التصميمية 35 الف متر مكعب يوم ومحطة الهجارسة الثلاثية لمعالجة الصرف الصحى، والتى تبلغ طاقتها التصميمية 2500 متر مكعب لكل يوم على الشهادة العالمية "الإدارة الفنية المستدامة TSM" والتي تم منحها بعد تفقد المفتشين المعتمدين وتأكدهم من تطبيق وتوافق جميع مراحل تنقية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحى.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب واشار أن محطة مياه سوهاج غرب من اقدم محطات مياه الشرب بالمحافظة والتى تغذى مدينة سوهاج، وان محطة الهجارسة الثلاثية لمعالجة الصرف الصحى هى اول محطة معالجة ثلاثية على مستوى الجمهورية تحصل على الشهادة وان الحصول على تلك الشهادة يتطلب توافر مجموعة من المتطلبات الخاصة بالإدارة الفنية المستدامة لمرفق تنقية مياه الشرب والصرف الصحي، وتشمل هذه المتطلبات مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل للمحطات وإتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل التشغيل بالمرفق وتوافر مؤشرات الأداء شهريا ،وكذلك معايير المراقبة وضبط الجودة والتي تتمثل في صيانة الأجهزة المعملية والزجاجيات القياسية دورياً هذا بالإضافة إلى توافر المعايير الخاصة بالصيانة والتي تتمثل في صيانة ومعايرة أجهزة التشغيل الرئيسية دوريا ومعدل تنفيذ الصيانة التصحيحية للمعدات وكذلك إجراءات السلامة والصحة المهنية والتي تتمثل في مخطط الطوارئ ومعدات الأمن والسلامة وتامين وحدات المرفق لحماية العاملين من الإصابة، كما تشمل هذه المعايير أيضاً الموارد البشرية والتي تتمثل في مدى تقييم أداء العاملين والاستفادة من تطبيق برنامج الإدارة الفنية المستدامة.

واشار المهندس حسام الدين طه مدير الادارة الفنية المستدامة انه تم تجديد شهادة التنمية الفنية المستدامة لمحطة مياه البلينا السطحية المرشحة والتى تبلغ طاقتها التصميمية 68 الف متر مكعب لكل يوم وانه حصلت 8 محطات مياه شرب على تلك الشهادة ،والتى تبلغ انتاجيتها 285 الف متر مكعب يوم بنسبة 56% من المياه السطحية كما حصلت ثلاث محطات معالجة صرف صحى على تلك الشهادة تمثل 42.5% من اجمالى مياه الصرف الصحى المعالجة، وانه جارى تأهيل جميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي للحصول على تلك الشهادة الدولية لتحقيق أفضل الخدمات للمواطن السوهاجى.

ووجه رئيس مياه سوهاج الشكر للمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور احمد معوض نائب رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وكذلك القائمين على منظومة TSM بالشركة القابضة للدعم المستمر لتاهيل محطات مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج.





