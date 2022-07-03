غدا آخر موعد لتوريد محصول البنجر "لمصانع سكر أبوقرقاص الجديدة" بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلنت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية "مصانع سكر أبوقرقاص الجديدة" أن غدا الإثنين 4/7/2022، آخر موعد لتوريد محصول البنجر من كافة المناطق الزراعية، ولجميع وسائل النقل سواء، (لواري – جرارات زراعية).

وشددت الشركة على المزارعين، والإصلاح الزراعي، والهيئات الزراعية بأن المصانع تخلى مسئوليتها عن تخلف أى مساحات بنجر بعد الميعاد المحدد.

كما تتقدم الشركة بخالص الشكر والتقدير للمزارعين والهيئات الزراعية والإصلاح الزراعي الذين قاموا بتوريد محصول البنجر لمصانع سكر أبوقرقاص الجديدة خلال هذا الموسم 2021 / 2022 .