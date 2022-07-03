اليوم السابع
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أكرم القصاص
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عايز تأكل أحلى فطير وبيتزا فى دمياط الواحدة بتبدأ بـ100 جنيه.. لايف وصور

الأحد، 03 يوليه 2022 01:00 ص
عايز تأكل أحلى فطير وبيتزا فى دمياط الواحدة بتبدأ بـ100 جنيه.. لايف وصور الفطائر والبيتزا في دمياط
دمياط معتز الشربينى

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تشتهر محافظة دمياط وخاصة مصيف رأس البر باجمل وأشهر أنواع الفطير والبيتزا وتوجد عدة محلات متخصصة فى صناعة الفطير والبيتزا بكل أنواعها.

"اليوم السابع" التقى مع احد الشيفات متخصص عمل  فطير  وبيتزا حسب طلب الزبون، حيث يقول الشيف محمد رضا، دمياط ورأس البر بالتحديد تشتهر بأنواع الفطير والبيتزا الدمياطى وهى وجبة مفضلة لزوار  ورواد مصيف رأس البر ويتم عمل الفطائر طازجة يوميا وبأجود الخامات.

وأكد محمد رضا أن الفطير أنواع أشهرها فطيرة الكريمة والمكسرات وهى فطيرة قطرها حوالى 35 سم عبارة عن عجينة محشو بالكريمة وعليها مكسرات من البندق والجوز وعين الجمل وأحيانا يضاف عليها النوتيلا والشيكولاتة الخام  والفاكهة المختلفة من تفاح وكيوى وكريز، ويتراوح سعرها بداية من 100 جنيه تتزايد حسب المقاس إلى 150 جنيه .

وأشار محمد رضا إلى أن البيتزا ايضا أشكال وأنواع كثيرة منها بالهوت دوج والسوسيس والدجاج والمشروم وكل بيتزا حسب المقاس وحسب رغبة الزبائن أو نزلاء الفنادق .

وأشار رضا إلى أن أغرب بيتزا تم عملها بيتزا بالسبانخ لأحد الزوار عائد من امريكا، وأن أكبر فطيرة تم عملها قطر مقاس 60 سم.

الفطير (4)

الفطير (4)


الفطير (1)
الفطير (1)


الفطير (2)
الفطير (2)


الفطير (3)
الفطير (3)


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