طلاب الثانوية العامة: امتحان الكيمياء سهل وجزئيات بسيطة اعتمدت على الاستنتاج

كتب محمود طه حسين

أكد طلاب الثانوية العامة بلجنة مدرسة المنيرة الإعدادية بالسيدة زينب ، سهولة امتحان مادة الكيمياء، موضحين أن الأسئلة سهلة واعتمدت على الاستنتاج فى جزئيات بسيطة، حيث أكدت الطالب رضوى بمدرسة المنيرة أن الأسئلة سهلة وصياغتها واضحة ومباشرة فى كثير من اجزائها.