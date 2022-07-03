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طلاب الثانوية العامة: امتحان الكيمياء سهل وجزئيات بسيطة اعتمدت على الاستنتاج

الأحد، 03 يوليه 2022 12:06 م
طلاب الثانوية العامة: امتحان الكيمياء سهل وجزئيات بسيطة اعتمدت على الاستنتاج طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أكد طلاب الثانوية العامة بلجنة مدرسة المنيرة الإعدادية بالسيدة زينب ، سهولة امتحان مادة الكيمياء، موضحين أن الأسئلة سهلة واعتمدت على الاستنتاج فى جزئيات بسيطة، حيث أكدت الطالب رضوى بمدرسة المنيرة أن الأسئلة سهلة وصياغتها واضحة ومباشرة فى كثير من اجزائها.
 
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى: إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 ألف و992 طالب وطالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات"، موضحة أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدة ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.

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