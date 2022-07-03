اليوم السابع
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شاهد محطات القطار الكهربائى الخفيف LRT بعد التشغيل

الأحد، 03 يوليه 2022 04:23 م
شاهد محطات القطار الكهربائى الخفيف LRT بعد التشغيل مسار القطار الكهربائى
كتب ـ سيد الخلفاوى

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ننشر صور مسار ومحطات مشروع القطار الكهربائى الخفيف‎،LRT وكذلك ورشة الصيانة ببدر، والتي تشمل 26 مبنى وتبلغ مساحتها 77 فدانا.
 
ومشروع القطار الكهربائى الخفيف يحقق تبادل الخدمة في محطة عدلي منصور المركزية التبادلية بين عدد من وسائل النقل، كما يتبادل الخدمة في محطة بدر مع خط القاهرة السويس للسكك الحديدية، إضافة إلى تبادله لخدمة نقل الركاب مع القطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين في محطة العاصمة المركزية، ومع مونوريل شرق النيل «العاصمة الإدارية» بالمحطة التبادلية بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية والتى تشمل منطقة تجارية استثمارية لتعظيم العائد الاستثمارى للمشروع. 
 
ومن المتوقع أن يستوعب نظام النقل الجديد المكون من 19 محطة 500 ألف راكب يوميًا، القطار الكهربائى يتم تنفيذه على 3 مراحل حيث بلغ طول المرحلة الأولى 90 كم و16 محطة وينطلق من محطة عدلى منصور ثم يمتد موازيًا لطريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوى ثم مدينة بدر، ويتفرع القطار شمالاً حتى مدينة العاشر من رمضان وجنوبًا إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ليمتد إلى المدينة الرياضية العالمية.
 
ويتم تنفيذه على 3 مراحل، الأولى من محطة عدلى منصور حتى محطة العاصمة 1 بعدد 11 محطة سطحية، وتمتد المرحلة الثانية من محطة العاصمة 1 حتى محطة العاصمة 2 "مدينة الفنون والثقافة"، أما المرحلة الثالثة فتشمل 4 محطات هى العاصمة الإدارية 3 والقيادة الاستراتيجية والمدينة الرياضية ثم المحطة المركزية للتبادل مع القطار السريع.
 
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القطار الكهربائى الخفيف

القطار الكهربائي

النقل

السكه الحديد



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