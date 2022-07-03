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تبدأ من 15 لـ35 جنيها.. أسعار تذاكر القطار الكهربائى الخفيف LRT

الأحد، 03 يوليه 2022 11:46 ص
تبدأ من 15 لـ35 جنيها.. أسعار تذاكر القطار الكهربائى الخفيف LRT القطار الكهربائي الخفيف
كتب ـ سيد الخلفاوى

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ينشر "اليوم السابع" أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف LRT، أحدث وسيلة نقل بمصر، والتى تم افتتاح المرحلة الأولى والثانية له، والذى يبدأ من محطة عدلي منصور – مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية.
 
سعر التذكرة حتى 3 محطات 15 جنيها.
قيمة التذكرة حتى 5 محطات 20 جنيها.
سعر التذكرة حتى 7 محطات 25 جنيها.
سعر التذكرة حتى 9 محطات 35 جنيها .
 
ومشروع القطار الكهربائى الخفيف يحقق تبادل الخدمة في محطة عدلي منصور المركزية التبادلية بين عدد من وسائل النقل، كما يتبادل الخدمة في محطة بدر مع خط القاهرة السويس للسكك الحديدية، إضافة إلى تبادله لخدمة نقل الركاب مع القطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين في محطة العاصمة المركزية، ومع مونوريل شرق النيل «العاصمة الإدارية» بالمحطة التبادلية بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية والتى تشمل منطقة تجارية استثمارية لتعظيم العائد الاستثمارى للمشروع. 

القطار الكهربائي الخفيف

القطار الكهربائي

اسعار تذكرة القطار الكهربائي

تذاكر القطار الكهربائي الخفيف LRT



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