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رئيس شركة "سوبر جيت": إنشاء أول محطة شحن أتوبيسات كهربائية بمصر

الأحد، 03 يوليه 2022 09:29 ص
رئيس شركة "سوبر جيت": إنشاء أول محطة شحن أتوبيسات كهربائية بمصر الرئيس السيسى يستمع لشرح من رئيس شركة سوبر جت
كتب ـ سمير حسنى

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استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى شرح من اللواء صبري أيوب رئيس مجلس إدارة شركة "سوبر جيت"، حول محطة حافلات سوبر جيت بعدلي منصور، حيث قال إنه تم إنشاء المحطة على مساحة 1.5 فدان مكونة من مبنى للركاب مجهز بجميع الخدمات وساحة للحافلات تسع حتى 24 حافلة، منها 4 حافلات كهربائية بطاقة تشغيلية تصل إلى 140 يوميا ومعدل ركاب يصل إلى 5000 راكب.
 
وقال "إنه يتواجد داخل الساحة 3 وسائل مواصلات، وهي حافلات السوبر جيت للنقل بين المحافظات، والأتوبيس الترددي الكهربائي عدلي منصور- المطار، والحافلات الترددية عدلي منصور - موقف أقاليم السلام وموقف العبور الجديد".
 
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة سوبر جيت، إلى أنه تم إنشاء أول محطة شحن أتوبيسات كهربائية بمصر داخل هذه الساحة بإمكانيات 4 شواحن بقدرة شحن حتى 8 أتوبيسات.. موضحا أنه تم الإنشاء والتجهيز بأيد وسواعد مصرية وشركة مصرية خالصة.
 
ولفت إلى أن جميع الأتوبيسات الكهربائية المتواجدة داخل الساحة والجاري شحنها الآن هي إنتاج شركات مصرية وبمكون محلي يصل إلى 60 %.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

افتتاح محطة عدلي منصور

الرئيس السيسي

القطار الكهربائي

السيسي

محطة عدلى منصور

المترو

القطار الكهربائى

محطات المترو

خريطة مترو القاهرة

محطة مترو عدلي منصور

محطات مترو الخط الثالث المرحلة الرابعة

افتتاح محطات مترو الخط الثالث

محطة مترو العبور

تشغيل محطة مترو عدلى منصور

مترو النزهة عدلي منصور

أسماء محطات مترو مصر الجديدة



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