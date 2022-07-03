رئيس جامعة بنى سويف يستقبل وفد مستشارى النيابة الإدارية للتبرع لمستشفى الأورام

بنى سويف هانى فتحى

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، وفد من مستشارى النيابة الإدارية بالمحافظة، للتبرع بخمسة أسِرّه لمستشفى الأورام كصدقة جارية على روح المستشار المرحوم محمد عبد القادر وتخليدا لذكراه، بحضور الدكتورة حنان سليمان، نبيل ثروت حميدة عضوى مجلس الشيوخ، والمستشار أيمن ربيع عثمان، والمستشار محمود عبد الرحمن الخولي، والمستشار عماد المنشاوي، محمد سليم أمين عام الجامعة.

وقدم الدكتور منصور حسن الشكر لمستشارى النيابة الإدارية على تبرعهم لمستشفى الأورام، مؤكداً أن أعمال الخير ليست غريبة على المصريين الذين يمثلون نموذجاً أصيلاً فى الكرم، وأن التبرع يخدم المرضى المترددين على المستشفى، وأن الجامعة لا تدخر جهداً فى خدمة المرضى المترددين عليها.

وأكد وفد مستشارى النيابة الإدارية، أن مستشفيات جامعة بنى سويف تعمل جاهدة بكل كوادرها الطبية المتميزة بها على تقديم خدمة متميزة لجميع المرضى المترددين عليها وأن تبرعهم بالصدقة الجارية جاء لمواصلة أعمالها المتميزة لأهالى المحافظة والمحافظات المجاورة.