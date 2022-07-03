حبس المتهم بقتل والد طليقته فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قرر أحمد يسرى وكيل النيابة منوف بمحافظة المنوفية، وبرئاسة المستشار محمد أبو خضرة رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، حبس المتهم بقتل والد طليقتة بقرية الحامول التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية طعنا بسكين فى الرقبة، وذلك لتأخر فى رؤية نجلة الصغير، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وتمكنت مباحث مركز شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية، من القبض على شخص قتل والد طليقتة بقرية الحامول التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وذلك لتأخر فى رؤية نجلة الصغير، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد حسين زيور مأمور مركز شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية، يفيد من مصرع مهندس بقرية الحامول التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، مصرعه على يد طليق نجلته وذلك لتأخر فى رؤية نجلة الصغير، تم نقله إلى المستشفى.

وعلى الفور قرر اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، واللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية،تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة المقدم مراد أبو الدهب رئيس مباحث مركز شرطة منوف، والنقباء مصطفى البش ،محمد سالم معاونى مباحث مركز شرطة منوف، وتم وضع الأكمنة الثابتة والمتحركة وتم ضبط المتهم، وبمواجهتة اعترف بالواقعة، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.