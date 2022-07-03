جونز هوبكنز: حصيلة إصابات كورونا حول العالم ترتفع لـ548 مليونا و828 ألفا و234 حالة

وذكرت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم، ارتفع إلى 6 ملايين و338 ألفا و519 حالة وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 87.8 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43.5 مليون إصابة؛ لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 32.4 مليون حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون حالة وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ671 ألفا و858 حالة وفاة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 525 ألفا و199 حالة وفاة.