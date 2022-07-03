جامعة أسيوط تعلن إطلاق المرحلة الأولى من بوابة الطالب الموحدة

أسيوط - فريق المحافظات

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن إطلاق المرحلة الأولى من بوابة الطالب الموحدة التي تتيح للطالب جميع الخدمات الجامعية إلكترونيا من خلال بوابة موحدة، والتي تأتى استكمالاَ لمساعي الجامعة في تطبيق إستراتيجية التحول الرقمي وتسخير ما تملكه من إمكانيات مادية وبشرية في تطوير أدائها سواء على مستوى المجالات التعليمية أو الأنشطة الخدمية بها و التي تساهم في تقديم كافة خدماتها الطلابية و الخدمية على أفضل نحو.

وفى السياق ذاته أوضح الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن المرحلة الأولى بتقدم عدد من الخدمات الطلابية و التي تتضمن معرفة النتيجة و الاطلاع على السجل الأكاديمي للطالب و معرفة الأخبار والإعلانات ومعرفه البريد الأكاديمي بالإضافة إلى الإشعارات الخاصة بطلاب كل كلية وذلك من خلال رابط البوابة وهو http://195.246.49.218/stud_api_portal

كما أشار نائب رئيس الجامعة انه تم أيضاَ إطلاق تطبيق موبايل للطلاب لنفس الخدمات الذي يتيح خدمات المرحلة الأولى من خلال الموبايل.

وأوضح الدكتور ممدوح فاروق مدير مركز نظم المعلومات انه يتم الدخول على بوابة الطالب لأول مرة عن طريق إدخال البريد الالكتروني والرقم القومي ثم إدخال كلمة مرور يجب أن يكون كلمة المرور مكونة من حروف (صغيرة وكبيرة) وأرقام ورموز (مثل # @ $)).