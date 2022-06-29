مجلس جامعة أسيوط يوافق بالإجماع على إقالة عميدة معهد جنوب مصر للأورام

أسيوط - ماهر البهنساوي

أصدر مجلس جامعة أسيوط، أمس، قراراً بالموافقة بالإجماع على إقالة عميدة معهد جنوب مصر للأورام من منصبها فى جلسته المنعقدة عن شهر يونيو 2022 برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة وبحضور أعضاء المجلس بكامل انعقاده .

وتم خلال الجلسة استعراض نصوص مواد قانون تنظيم الجامعات التى تنظم إجراءات عزل العمداء، كما تم استعراض كل الوقائع التى عليها تمت إحالة العميدة المذكورة للتحقيق والتى تعدت عشرة تحقيقات جميعها تنصب على إخلالها بواجباتها الوظيفية ومقتضيات مسئوليتها الرئاسية للمعهد ومستشفى الأورام التابعة للمعهد وتعطيل وإنكار قرارات المجالس المختصة بالجامعة وعلى رأسها مجلس الجامعة.

يذكر أن إدارة الجامعة تصدت لتلك المخالفات بوضع خطة معالجتها سريعاً لعودة تحسين الخدمة المقدمة لجمهور المرضى المترددين على مستشفى معهد جنوب للأورام بجامعة أسيوط.