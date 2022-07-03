تفاصيل مقتل فران الشرقية بـ"البونية" فى عينه على يد جاره

الشرقية فتحية الديب

شهدت مدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، حادث أودى بحياة فران إثر إصابته بضربة بالبونيه بعينه على يد جاره بسبب خلافات الجيرة بينهما، وتم نقل جثة القتيل إلى مستشفى الحسينية المركزى فيما تم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة مستشفى الحسينية المركزى بوصول" محمد م م " 32 عاما فران مقيم مركز الحسينية جثة هامدة.

وتبين من التحريات التى قام بها ضباط مباحث الحسينية، وجود خلافات بين المجنى عليه وجاره " م م " 43 عاما عامل المقيمين بذات العقار المتهم بالطابق الرابع والمجنى عليه بالطابق الثالث بسبب خلافات الجيرة، وبالأمس حدثت مشادة كلامية بينهما بسبب أثناء نزول المتهم يحمل كيس بداخله قمامة، تسرب من الكيس مياه، فحدثت مشادة بينهما تطورت إلى مشاجرة بالأيدي بينهما وقام المتهم بضرب الفران بالبونية بعينه، وتدخل العقلاء للفصل بينهما، وبعد ساعة من الواقعة شعر المجنى عليه بألم شديد وتم نقله إلى المستشفى وتوفى متأثرا بإصابته، تم القبض على المتهم.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 11391 جنح مركز شرطة الحسينية لسنة 2022، وتم القبض على المتهم وبالعرض على نيابة الحسينية، أمرت بانتداب أحد الأطباء الشرعيين لمناظرة الجثة وتشريحها لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.