اليوم السابع
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السبت، 02 يوليه 2022 08:52 م
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مصرع شخص وإصابة زوجته ونجلهما في حادث تصادم بالشرقية

السبت، 02 يوليه 2022 08:41 م
مصرع شخص وإصابة زوجته ونجلهما في حادث تصادم بالشرقية أرشيفية
الشرقية: فتحية الديب

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لقي شخص مصرع فيما أصيبت زوجته ونجلهما، في حادث تصادم ،وقع بين سيارة ملاكى وتوك توك، على طريق بلبيس الزقازيق ، أمام قرية النوبة والدعاءنة..
 
تلقى اللواء محمد والى،مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزى، بوصول  " محمد ا م " 32عاما مقيم العاشر من رمضان ،جثة هامدة،واصابة زوجته  "شيماء س م "27عاما  ربة منزل بسحجات وكدمات وإصابات متفرقةونجلهما "عمر" 7سنوات  بجرح قطعي بالساق اليمنى.
 
وتبين من التحريات  وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وتوك توك ،بطريق بلبيس الزقازيق،امام قرية النوبة والدهاشنة،اسفر عن مصرع أب وإصابة زوجته ونجله،تم تحرير محضر بالواقعة.
 
وبالعرض على نيابة مركز بلببس صرحت بالدفن طلبت تحريات المباحث حول الواقعة 
 

 


الشرقية

محافظة الشرقية

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