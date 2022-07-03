تعليم دمياط تعلن موعد امتحانات الدور الثانى للتعليم الثانوى

دمياط - فريق المحافظات

أعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط، عن موعد امتحانات الدور الثانى للصفين الأول والثانى الثانوى، والذى تقرر نهاية يوليو الجاري.

وتنطلق امتحانات الدور الثانى للتعليم الثانوى يوم 24 يوليو الجارى والتى تستمر على مدار اسبوع لتنتهى بنهاية الشهر نفسه.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم عبر صفحتها الرسمية جدول الامتحانات الخاص بالدور الثانى للصف الأول والثانى الثانوى.

وتشهد محافظة دمياط هذه الأثناء امتحانات الثانوية العامة والتى شهدت استعدادات مكثفة من قبل مديرية التربية والتعليم لتوفير المناخ المناسب للطلاب، فضلا عن تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل اللجان، إلى جانب التنسيق بين مديرية التربية والتعليم وقوات الأمن لتأمين اللجان.

وشدد الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم على أهمية تجهيز اللجان التى تشهد امتحانات بأجهزة التهوية اللازمة وذلك نظرا لارتفاع درجات الحرارة وموجة الطقس الحار التى تشهدها المحافظة هذه الأثناء.

وكانت مديرية التربية والتعليم قد أعلنت أمس عن تأجيل التقديم للالتحاق بالتعليم الثانوى والدبلومات الفنية، وذلك لإعادة ترتيب المدارس حسب التنسيق الخاص بالعام الدراسى الجديد، على أن يتم فتح باب التقديم أمام أولياء الأمور خلال أيام عقب الانتهاء من إعادة ترتيب المدارس واعداد التقارير الخاصة حول الكثافة المتواجدة داخل كل إدارة تعليمية على مستوى المحافظة.