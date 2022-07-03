اليوم السابع
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تعرف على محطات القطار الكهربائى الخفيف LRT .. "لايف"

الأحد، 03 يوليه 2022 01:41 م
تعرف على محطات القطار الكهربائى الخفيف LRT .. "لايف" القطار الكهربائى
كتب ـ سيد الخلفاوى

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افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية المرحلة الأولى والثانية من مشروع القطار الكهربائى الخفيف LRT ، وذلك بعد اكتمال إنشاء 12 محطة واختبار القطار بدون ركاب، ويعرض اليوم السابع كل ما تريد معرفته عن تلك المحطات.
 
القطار له اتجاهان أحدهما للعاصمة الإدارية الجديدة والآخر لمدينة العاشر من رمضان ويتفرع عند مدينة بدر.
 
محطات القطار المقرر تشغيلها من عدلى منصور حتى العاصمة الإدارية هي: "محطة عدلى منصور – محطة العبور- المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة- بدر – الروبيكى- حدائق العاصمة- مطار العاصمة- مدينة الفنون والثقافة".
 
محطات القطار المقرر تشغيلها من عدلى منصور حتى مدينة العاشر هى "محطة عدلى منصور – محطة العبور- المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة- بدر – المنطقة الصناعية – مدينة المعرفة" ثم تستكمل باقى المحطات لمدينة العاشر في المرحلة الرابعة للمشروع وهى "غرب العاشر – العاشر من رمضان – مركز المدينة".
 
ومشروع القطار الكهربائى الخفيف يحقق تبادل الخدمة في محطة عدلي منصور المركزية التبادلية بين عدد من وسائل النقل، كما يتبادل الخدمة في محطة بدر مع خط القاهرة السويس للسكك الحديدية، إضافة إلى تبادله لخدمة نقل الركاب مع القطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين في محطة العاصمة المركزية، ومع مونوريل شرق النيل «العاصمة الإدارية» بالمحطة التبادلية بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية والتى تشمل منطقة تجارية استثمارية لتعظيم العائد الاستثمارى للمشروع.
 
 
ومن المتوقع أن يستوعب نظام النقل الجديد المكون من 19 محطة 500 ألف راكب يوميًا، القطار الكهربائى يتم تنفيذه على 4 مراحل وينطلق من محطة عدلى منصور ثم يمتد موازيًا لطريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوى ثم مدينة بدر، ويتفرع القطار شمالاً حتى مدينة العاشر من رمضان وجنوبًا إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ليمتد إلى المدينة الرياضية العالمية، سيم يربط مع القطار السريع في محطة العاصمة المركزية.

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