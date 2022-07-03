الرئيس السيسى يفتتح محطة عدلى منصور والقطار الكهربائى LRT.. إنفوجراف

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، افتتاح محطة عدلي منصور المركزية، أضخم محطة تبادلية في الشرق الأوسط، والقطار الكهربائي الخفيف LRT.

ورافق الرئيس عبد الفتاح السيسي - خلال الافتتاح - رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

واستمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى شرح مفصل للفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، حول محطة عدلي منصور المركزية، وشرح آخر حول القطار الكهربائي الجديد الذي تم افتتاحه اليوم.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد، ببدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة (أ) من الخط الثالث لمترو الأنفاق محطة صفاء حجازي بمنطقة الزمالك.

وهنأ الفريق كامل الوزير - في بداية شرحه - الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة يوم 3 يوليو (يوم القرار) باسترداد الدولة المصرية وعودتها إلى أهلها من مختطفيها، معربا عن شكره وتقديره للجيش والشرطة على ما قدموه وعلى تأمينهم لقرار الرئيس السيسي وقرار الشعب يوم 3 يوليو وعلى ما يبذلونه ويقدمونه حتى الآن.

وقال وزير النقل: "نرحب بسيادتكم اليوم والسادة الضيوف في محطة عدلي منصور المركزية التبادلية التي تم تنفيذها بفكر جديد في إطار الجمهورية الجديدة التي ولدت من رحم ثورة 30 يونيو، والتي يوجد بها كل شيء جديد".

وأضاف: "محطة عدلي منصور تم تنفيذها في إطار خطة تطوير قطاعات النقل التي صدق عليها الرئيس السيسي.. وكان أولها وأهم محاورها هو تحويل وسائل النقل الجماعي في القاهرة الكبرى كمرحلة أولى إلى وسائل نقل جماعي أخضر مستدام كهربائية صديقة للبيئة وهذا ما تم تنفيذه بالفعل في محطة عدلي منصور"، مشيرا إلى أن المحطة يوجد بها 7 وسائل نقل مرة واحدة وهذا تقريبا المرة الأولى في العالم.

قال وزير النقل الفريق كامل الوزير، "إننا قمنا بعمل بحث على كل المحطات المركزية في العالم وكان أكبرها محطة في فرنسا تحوي 4 وسائل نقل؛ نحن لدينا 7 وسائل نقل بها 4 كهربائية أولها المبنى الرئيسي والذي بداخله ثلاث وسائل نقل، خط سكك حديد القاهرة السويس والذي كان يبدأ من منطقة عين الشمس، وتم بتوجيه سيادتكم في إطار تخطيط مصر الجديدة وإنشاء محور الفريق عصار والفريق عرابي، بنقله إلى محطة عدلي منصور لفك منطقة الزحام المروري والكثافة المرورية الموجودة في عين شمس، ثم استخدام مسار السكة الحديد كمحور مرور آخر في منطقة مصر الجديدة".

وأشار إلى أن الوسيلة الأخرى هي مترو الأنفاق أي الخط الثالث، وتم تشريفكم افتتاح المرحلة الرابعة منه في عدلي منصور خلال 16 أغسطس 2020، أما الخط الثالث وهو القطار الكهربائي الخفيف والذي سيتم افتتاحه اليوم والبدء في تشغيله، علاوة على موقف السوبر جيت وهو به 4 وسائل نقل منهم من هو للأقاليم، وآخر كهربائي ترددي من عدلي منصور للمطار، وأتوبيس كهربائي يربط بين عدلي منصور وموقف السلام للأقاليم وموقف العبور الجديد، والأتوبيس الترددي "بي أر تي" الذي يمر على الطريق الدائري ويمر أعلى الكوبري العلوي، وهناك مجموعة من الأنفاق طولها 500 متر لربط هذه الوسائل مع بعضها، كما أن هناك 10 أفدنة من الأماكن الخضراء وعناصر الاتصال، علاوة على مول تجاري على 6 أفدنة الدور الأرضي منه بدروم جراج يسع 600 سيارة لخدمة المول والمحطة.