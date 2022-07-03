تعرف على طرق الطهى الصحية التى تساعد في إنقاص الوزن

كتبت فاطمة خليل

طرق الطهى الصحية التى تساعد في إنقاص الوزن قطع أكبر من الخضار قطّعي الخضار إلى قطع أكبر لأنها تمتص كمية أقل من الزيت، فإذا كنت ترغب في تقليل تناول الدهون ، قم بتغطية المكونات بالزيت قليلاً قبل طهيها، فهي صحية ولذيذة في نفس الوقت ستحتفظ القطع الكبيرة بالرطوبة واللون الطبيعي للخضروات مع قيمتها الغذائية أيضًا. لا تقشر الخضار حافظ على قشر الخضار للحصول على أقصى قدر من العناصر الغذائية منه، الألياف الموجودة في القشور تحافظ على المعدة ممتلئة وتمنع الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة بشكل متكرر. طريقة طهي الطعام من أهم الخطوات لإنقاص وزنك، حيث يمكن للأطعمة عند طهيها بشكل صحيح أن تحافظ على العناصر الغذائية وتساعدك في إنقاص الوزن ، لذا نقدم لك فى هذا التقرير طرق صحية للطهى تساعدك على التحكم في وزنك وتجعلك أيضاً تستمتع بنكهة ومذاق الطعام الذي تحب تناوله، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".قطّعي الخضار إلى قطع أكبر لأنها تمتص كمية أقل من الزيت، فإذا كنت ترغب في تقليل تناول الدهون ، قم بتغطية المكونات بالزيت قليلاً قبل طهيها، فهي صحية ولذيذة في نفس الوقت ستحتفظ القطع الكبيرة بالرطوبة واللون الطبيعي للخضروات مع قيمتها الغذائية أيضًا.حافظ على قشر الخضار للحصول على أقصى قدر من العناصر الغذائية منه، الألياف الموجودة في القشور تحافظ على المعدة ممتلئة وتمنع الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة بشكل متكرر.

اترك القشرة على الأطعمة مثل التفاح والبطاطس والخيار والباذنجان والطماطم. تحضير الأطباق اللذيذة بالأعشاب والبهارات التوابل المطحونة الطازجة مثل الفلفل الأسود والحبهان لها فوائد صحية تعزز المناعة وتمنع زيادة الوزن، تضفي هذه البهارات نكهة على الوجبات دون إضافة سعرات حرارية أو صوديوم إليها.

يمكن أن تجعل أوراق إكليل الجبل والريحان والكاري الطبق العادي يبدو طازجًا ولذيذًا. ضع الخضار فى الميكروويف يتميز طهي الخضروات في الميكروويف بمزايا الاحتفاظ بالعناصر الغذائية فيها كما أنها تستغرق وقتًا أقل، يعد تبخير الخضار في الميكروويف تقنية ممتازة لطهي الطعام دون إضافة حقيقة إلى المكونات.

وفقًا لدراسة ، فإن طهي البروكلي في الميكروويف يحافظ على فيتامين سي أكثر من غليه.



اجعل الطعام سوتيه وابتعد عن القلي عندما تكون المكونات مقلية ، يتم امتصاص الدهون في الطعام وتجفف الخضار.

تُعد الخضروات المقلية بزيت الزيتون البكر طريقة رائعة لطهيها. يعتبر زيت الزيتون خيارًا رائعًا للفرز لأنه يحتوي على أعلى مستويات مضادات الأكسدة والمغذيات النباتية لزيوت الطهي.