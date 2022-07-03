تعرف على حجم التعاون بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبى

على مدار الـ 41 عامًا الماضية، قام بنك الاستثمار الأوروبى، بضخ استثمارات وتمويلات تنموية، بأكثر من 14 مليار يورو لقطاعات الطاقة والمياه والزراعة والاتصالات والنقل ودعم القطاع الخاص فى مصر، وعلى مدار العام الماضى فقط قدم بنك الاستثمار الأوروبى أكثر من مليار يورو للاستثمار فى القطاع الخاص والاتصالات والنقل فى مصر.

وتقوم جيلسومينا فيجليوتى، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبى، بزيارة لمصر لمدة أربعة أيام هذا الأسبوع، وذلك تأكيدًا على دعم البنك لجهود التنمية فى مصر فى مختلف المجالات. وتعد هذه أول زيارة رفيعة المستوى للسيدة فيجليوتى لمصر، بصفتها نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى لمنطقة الشرق الأوسط، منذ بداية جائحة كورونا.

وقالت وزارة التعاون الدولى أنه من المقرر أن تلتقى نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى، خلال زيارتها، بعدد من الوزراء والمسئولين من القطاعين الحكومى والخاص، لبحث سبل تعزيز التعاون، ومناقشة الشراكات المستقبلية فى القطاعات ذات الأولوية لاسيما فى مجالات الطاقة والأمن الغذائى والتعاون فى الإعداد لمؤتمر المناخ COP 27.