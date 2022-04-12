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أبو قير للأسمدة: بنك الاستثمار القومي يتخارج من الشركة بـ391 مليون دولار

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 04:33 م
أبو قير للأسمدة: بنك الاستثمار القومي يتخارج من الشركة بـ391 مليون دولار البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أعلنت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، بيع بنك الاستثمار القومي 271.6 مليون سهم بالشركة بسعر 1.44 دولار بقيمة إجمالية 391.9 مليون دولار ليتخارج نهائيًا من الشركة، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، بحسب بيان للبورصة المصرية.
 
وسبق أن باعت عدد من المؤسسات الحكومية، وهم بنك الاستثمار القومي، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والأهلي كابيتال القابضة، والقابضة للصناعات الكيماوية، حوالي 126.2 مليون سهم من أسهم شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بالبورصة المصرية وهو ما يعادل حوالي 10% من أسهم رأس مال الشركة، في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 143 مليون دولار.
 
وكانت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، قد حققت صافي ربح بلغ 3.2 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2021، مقابل 1.49 مليار جنيه ربح خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي بنسبة نمو 115.15%، على أساس سنوي.
 
وأرجعت الشركة الزيادة في صافي الربح بعد الضريبة لـ6 أسباب تتمثل في استمرارية تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية وكذلك تحسن أسعار التصدير خلال الفترة، بالإضافة إلى خفض تكلفة التشغيل وضغط المصروفات، والتسويق الجيد لمنتجات الشركة والحصول على أفضل الأسعار مع فتح أسواق جديدة، وكذلك السياسة البيعية والتسويقية المرنة بالطريقة الاقتصادية التي تنتهجها الشركة لتحقيق أفضل النتائج وإدارة المحفظة المالية بشكل جيد.
 
 

أبو قير للاسمدة

بنك الاستثمار القومى

اخبار البورصة

الاهلى فاروس

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