محافظ الدقهلية: ضبط وإعدام طن و741 كيلو من اللحوم المواد الغذائية الفاسدة

الدقهلية - شريف الديب

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وكيل وزارة الصحة الدكتور شريف مكين، بتشكيل لجنة من مكتب مراقبة الأغذية المركزي بالمنصورة للمرور علي المنشآت الغذائية والمحلات والمطاعم والمنافذ بنطاق مركز المنصورة، للتأكد من مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي والوقوف علي أسعارها ومقارنتها بأسعار السوق .

وأعلن "المحافظ" أن أعمال اللجنة أسفرت عن تحرير 12 محضر جنحة صحية وغلق منشأة لوجود خطر داهم ووجود 3 منشآت تدار بدون ترخيص، وتم إخطار النيابة العامة لاستكمال الإجراءات والتحقيقات .

وأشار "مختار" إلي أن أعمل اللجنة أسفرت أيضاً عن ضبط وإعدام 1 طن و741 كيلو جرام من اللحوم والمواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

ووجه "المحافظ" لوكيل وزارة الصحة بتشكيل لجان مماثلة في مختلف مراكز ومدن المحافظة وتكثيف أعمال المرور علي المنشآت الغذائية وضبط وإعدام الأغذية الفاسدة وتحرير محاضر للمخالفين وغلق المنشآت بدون ترخيص واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد على تكثيف حملات الرقابة التفتيش بنطاق المحافظة للحفاظ علي حياة المواطنين وتوفير احتياجاتهم من السلع والمواد الغذائية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل حسم وحزم حيال المخالفين.

ومن جانبه، صرح وكيل وزارة الصحة، بأن إجمالي ما تم ضبطه وإعدامه بياناتهم كالآتي:

( 50 كيلو لحوم بتلو بدون اختام ووجود تغير في الخواص وغير مصرح بتداولها ، و 50 كيلو برجر، و 50 كيلو حواوشي ، و 50 كيلو سجق ، و 20 كيلو حمام مطهي مجمد ، و 350 كيلو لحوم مفرومه ، و 100 كيلو دهن، و150 كيلو لحوم تنظيف وفي انتظار قرار النيابة بشأنهم ، وتم اعدام علي الفور 400 كيلو أغذية متنوعة و 40 لتر زيوت ، بالإضافة إلي ضبط921 كيلو أغذية منتهية الصلاحية عبارة عن لحوم مجمدة ، وسردين معلب ، ولبن بودرة ، وخلطة شاورما ، وسناكس بطعم الشطة والليمون).

يأتى ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتوفير احتياجات المواطنين من المواد الغذائية المتنوعة والتأكد من صلاحيتها وضبط الأسعار في الأسواق، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن، وبمناسبة قرب حلول عيد الأضحي المبارك للتأكد من سلامة وجودة الغذاء المقدم للمواطنين .





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