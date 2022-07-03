تدريبات يومية للجمال بمضمار أول ناد لرياضة الهجن فى مصر بالعريش.. فيديو وصور

شمال سيناء ـ محمد حسين

نقل تلفزيون اليوم السابع من مضمار سباقات الهجن غرب مدينة العريش، مشاهد عودة الهجانة لاستخدام الميدان كمقر لتدريبات يومية لجمالهم، استعدادا لعودة سباقات الهجن لأقدم وأول نادي سباقات هجن فى مصر، وهو نادى الهجن الرياضى المصرى بشمال سيناء .





وكان اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، استجاب لمطلب ملاك ومدربي الهجن بشمال سيناء، وقام بتكليف لجنة من الجهاز التنفيذى إعادة تحديد مسار تراك سباقات الهجن بمنطقة غرب العريش، ليتمكن خلال الفترة القادمة من تدريب هجنهم وتنظيم سباقات تنشيطية بينهم، وتوفير متطلبات الهجانة من المياه والخدمات العاجلة.

وبدورهم نقل الهجانة اعداد من الجمال من مناطق غرب سيناء والإسماعيلية وجنوب سيناء واستقروا بها على ساحل مدينة العريش بميدان سباقات الهجن ، ويقوم يوميا مدربيها ويطلق عليهم اسم مضمرين بعمليات تدريب مشى صباحية ومسائية وعزلها لتناول طعامها بمقادير معينة فى مراحل إعداد لها لخوض بطولات السباقات المنتظر الإعلان عن عودتها على ساحل العريش خلال الفترة القادمة.

وسبق وأعلن كليب راشد مدير عام مديرية الشباب والرياضة، انه تم الدفع بلودر من مجلس مدينة العريش يقوم بالتعاون مع أهل الهجن بعمل سواتر ترابية حول مسار المضمار بناء على طلبهم ، والذى جاء فى إطار بدأ فى محافظة شمال سيناء الاستعدادات لعودة نشاط سباقات الهجن على أرض ميدان مضمار سباقات الهجن التابع لنادي الهجن الرياضى المصرى غرب مدينة العريش على ساحل البحر المتوسط .

واشار ان هذه التحركات لعودة نشاط سباقات الهجن بناءا على توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و تعليمات اللواء الدكتور محمد شوشة محافظ شمال سيناء بالمتابعة والوقوف علي احتياجات نادى الهجن الرياضي بالعريش .

واوضح انه تم عرض مذكرة بكافة الاحتياجات اللازمة لرفع كفاءة المنشآت القائمة فى موقع السباقات على وزير الشباب والرياضة ومحافظ شمال سيناء.

واشار ان موقع السباق والمضمار توجد فيه حاليا منصة مشاهد رئيسية بالمدرجات ومبنى ادارى متكامل من مكاتب وقاعة استقبال زوار ، وسوق تجارى يضم 70 باكية، و مقرات دواوين القبائل .

وأوضح أن نادى الهجن الرياضى المصرى اول نادى سباقات هجن فى مصر تم إشهاره فى عام 1997، وعلى ارضه انطلقت السباقات ووصلت لكل محافظات مصر وأقيمت سباقات هجن محلية ودولية كما نظمت على ارضه بطولات سباقات هجن عربية ، وكان واجهة لكل اهل الهجن من مصر والوطن العربى ، وجمهورها من المتابعين .

وقال إن عودة نشاط سباقات الهجن لمدينة العريش سيضيف رواج المدينة اقتصادى وسياحى لافتا ان موقع السباقات يقع على بعد مسافة قريبة من وسط مدينة العريش وساحلها السياحى حيث تتوفر الفنادق ومقرات الشاليهات .

واوضح ان مضمار السباق فى هذا المكان مخصص بعرض 20 متر فى طول 8 كيلومتر ويعد الأطول من نوعه على مستوى ميادين السباقات فى مصر بينما المساحة الإجمالية للموقع 4 مليون و750 ألف متر مربع.



احد-الهجانة-مع-جمله



استراحة-الهجن



العجن-فى-لحظة-استراحة



الهجانة-فى-الميدان



الهجن-تتدرب-امام-مقر-النادى



تدريبات-الهجن_1



تدريب-وعزل-للابل



جانب-من-التدريبات



حركة-الهجن-فى-المكان



عودة-حركة-التدريبات