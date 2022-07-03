تحرير 73 محضرا تموينيا بأسواق دمياط و15 أخرى للامتناع عن توريد القمح

دمياط معتز الشربينى

شنت مديرية التموين بدمياط، حملات موسعة لضبط الأسعار ومنع الجشع والاستغلال، وأسفرت الحملات التموينية عن ضبط 73 محضرا على النحو الآتى:

تم تحرير 2 محضر عرض سلع منتهية الصلاحية للبيع للجمهور ( بهارات معبأة منتهية الصلاحية )، 4 محاضر بيع بأزيد عن السعر الرسمى سجائر محلية الصنع، 2 محضر بيع بأزيد عن السعر المقرر سكر حر، محضر بيع بأزيد من السعر الرسمى أسطوانة غاز منزلية بدمياط الجديدة ومحضر إتجار فى زيت مجهول المصدر ولا يحمل أية بيانات والتحفظ على 3 جراكن زيت سعة كل منها 15 لترا وتم العرض على النيابة العامة للتصرف والأمر بما يتبع نحو المضبوطات، وفى مجال المخابز البلدية ضبط محضر تصرف فى شكائر الدقيق المدعم 8 شكائر زنة 50 كجم، ضبط عدد 5 مخابز إنتاج خبز ناقص الوزن يستحق عنه فروق أسعار لهيئة السلع التموينية بضعف قيمة النقص في الأوزان، وتم 2 محضر لمحل بدون ترخيص، 5محاضر لموزعين الغاز لعدم الإعلان عن سعر استبدال أسطوانة الغاز، 37 محضرا عدم إعلان عن الاسعار فى مكان ظاهر للجمهور بواجهة المحل، 3محضر عدم تدوين سعر البيع على عبوات التداول المعروضة للبيع، وتم تحرير 10محضر عدم حمل شهادة صحية تؤكد خلو العامل من الأمراض المعدية.

كما أعلن المحاسب على الغزاوى مدير عام تموين دمياط أنه تم توريد القمح بإجمالى 54168 طن بزيادة عن المستهدف 1370طن.

وأشار على الغزاوى فى تصريح لـ "اليوم السابع" أنه تم تحرير 15محضر عدم توريد ضد المزارعين الممتنعين عن التوريد ومطالبتهم بفروق اسعار عن كل اردب يعادل 1770 جنيها، وأكد استمرار عمل لجان المراجعة بنطاق جميع مراكز المحافظة.