تحرير 80 محضرا تموينيا متنوعا فى دمياط

دمياط معتز الشربينى

شنت مديرية التموين بدمياط بإشراف المحاسب على الغزاوى عدة حملات بنطاق كل من مدينة رأس البر، ومدينة ميت أبو غالب، أسفرت عن ضبط 80 محضرا على النحو الآتى: 2 مخبز بلدى إنتاج خبز ناقص الوزن يستحق عنه فروق أسعار لهيئة السلع التموينية، وضبط 5 مناديب توزيع غاز بدون إعلان عن سعر استبدال إسطوانة الغاز، وتحرير 3 محاضر تعبئة مواد غذائية فى ورق مطبوعات وأكياس سوداء لخطورتها على صحة المواطنين.

كما تم تحرير محضرين لمحلات جزارة لعرض لحوم مكشوفة بدون تغطية، وكذلك تحرير 48 محضرا لمحلات عامة لعدم الإعلان عن الأسعار فى مكان ظاهر للجمهور بواجهة المحل، وكذلك عدم تدوين سعر البيع على عبوات التداول المعروضة للبيع للجمهور، و17 محضر عدم حمل شهادة صحية تؤكد خلو العامل من الأمراض المعدية فى المحال والمطاعم الغذائية، 3 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمى (سكر حر وأرز)، والتحفظ على المضبوطات بداخل المحل تحت تصرف النيابة العامة.