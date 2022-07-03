تباين آراء طلاب الثانوية في المنصورة حول امتحاني الكيمياء والجغرافيا.. فيديو

الدقهلية - مرام محمد

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا، من مدينة المنصورة، رصد خلاله ردود فعل طلاب الثانوية العامة حول امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا في خامس أيام الامتحانات.

وتباينت آراء طلاب الشعبة العلمية والأدبية حول مستوى امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا، حيث أكد البعض صعوبة امتحان الكيمياء وتضمنه أسئلة شديدة الصعوبة تحتاج للوقت والتفكير، وأشار البعض الآخر إلى أن الامتحان كان في مستوى الطالب فوق المتوسط، بينما أكد طلاب الشعبة الأدبية على سهولة امتحان مادة الجغرافيا مع احتوائه على بعض الأسئلة الصعبة.

جدير بالذكر أن إجمالى عدد الطلبة المتقدمين للإمتحانات 49 ألفا و682 طالبا وطالبة بالثانوية العامة بمدارس محافظة الدقهلية، منهم 27 ألفا و252 طالبا وطالبة بالقسم العلمي "علوم" و6630 طالبا وطالبة بالقسم علمي "رياضة"، و14 الفا و381 طالبا وطالبة بالقسم الأدبي، و419 طالبا وطالبة دبلومة يؤدون الامتحان أمام 149 لجنة بـ17 إدارة تعليمية.