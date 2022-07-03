تباين آراء طلاب الثانوية العامة فى الغربية حول مادتى الكيمياء والجغرافيا

الغربية محمد طارق

رصد اليوم السابع لحظة خروج طلاب الثانوية العامة بمحافظة الغربية من أداء امتحانات نهاية العام، وذلك فى الكيمياء والجغرافيا، حيث تباين آراء عدد من طلاب حول الامتحان الذى جاء فى مستوى الطالب المتوسط.

وكان ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية أعلن عن انتهاء مدارس الغربية من تركيب مظلات أمام بوابات لجان الثانوية العامة لحماية الطلاب من درجة الحرارة أثناء الخروج والدخول للجان وحماية قوات التامين المنوطة بعملية تامين اللجان وكذلك لتوفير الأمان ولحماية الطلاب من أشعة الشمس ولقياس الحرارة لهم خلال دخولهم للجان وتوجد حواجز أمنية تشكل ممرات لتنظيم سير وحركة دخول وخروج الطلاب بما يساعد على اتخاذ مسافات آمنة بين كل طالب والآخر بجانب بوابات التعقيم على بوابات الدخول.

وأكد ناصر حسن، أن المديرية والإدارات التعليمية تقدم كافة الدعم لتذليل جميع العقبات والتيسير على طلاب ومراقبى لجان الثانوية العامة لتوفير المناخ الجيد لسير عملية الامتحانات فى سهولة ويسر، ويؤدى 36 ألفا و699 طالبا وطالبة، منهم 18941 بالقسم العلمى شعبة العلوم، و5393 بالقسم العلمى شعبة الرياضيات، و12365 بالشعبة الأدبية، فى 115 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشر.

وشدد وكيل الوزارة، بضرورة استمرار أعمال التعقيم والتطهير لجميع مقار سير الامتحان، فضلا عن التعقيم والتطهير بعد انتهاء اليوم الامتحانى، حفاظًا على سلامة جميع الطلاب والعاملين داخل اللجان، حيث تم توزيع مخصصات اللجان من وسائل الإجراءات الاحترازية من الكمامات والمطهرات والكاشف الحرارى، والتأكد من جميع وسائل الأمن والسلامة داخل جميع اللجان.