تباين آراء طلاب الثانوية العامة حول صعوبة أسئلة امتحان الجغرافيا

كتب محمود طه حسين

شكا طلاب بالثانوية العامة من صعوبة جزئيات بامتحان الجغرافيا للثانوية العامة، موضحين أن هناك أسئلة غير واضحة، واعتمدت على معلومات وقدرات الطلاب بشكل كبير والأسئلة "مليانه"، كما أن صياغة خرائط الامتحان غير واضحة، وأن صعوبة الأسئلة تسببت فى بكاء الطالبات، فيما أكدت طالبات بمدرسة المنيرة أن الأسئلة بها جزئيات كثيرة واضحة وكانت تحتاج لطالب ذاكر المنهج، والامتحان فى مستوى الطالب المتوسط