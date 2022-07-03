بشار الأسد: الحرب فى أوكرانيا تشكل بداية لتوازن دولى جديد

وكالات

اعتبر الرئيس السورى بشار الأسد أن الحرب فى أوكرانيا والخسائر السياسية التى يتعرض لها الغرب بسبب سقوط الأقنعة وافتضاح الأكاذيب، تشكل بداية لتوازن دولى جديد.

ووفقا لقناة روسيا اليوم، أضاف الأسد لدى استقباله وزير الخارجية الإيرانى حسين أمير عبد اللهيان فى دمشق، أن ما يحدث فى أوكرانيا "يصب فى صالح سوريا وإيران وجميع الدول والشعوب التى تدافع عن مبادئها وحقوقها وسيادة قرارها".

بدوره أطلع عبد اللهيان الأسد على نتائج المحادثات التى جرت على هامش قمة بحر قزوين الأسبوع الماضى، وسير مفاوضات الملف النووى الإيراني.