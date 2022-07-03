بدء اختبار القدرات للمدرسة الفنية لمياه الشرب بأسيوط.. صور

أسيوط - ماهر البهنساوي

تفقد اللواء مهندس هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد ورئيس لجنة الاختبارات يرافقه محمد إبراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط أول يوم لاختبارات القدرات للطلاب المستوفين لشروط الالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية للمياه، والتى قد سبق الإعلان عنها عبر الصفحة الرسمية للشركة ، طبقاً للطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات فى الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسى 2021م ــ 2022م ــ وفقا لتنسيق كل محافظة على أن يتم عمل اختبارات الكترونية لكافة المحافظات ( أسيوط ، الوادى الجديد ، سوهاج ،الأقصر، قنا ، واسوان ) بالحضور بمحافظة أسيوط بمدينة أسيوط الجديدة بمقر المدرسة ابتداءً من اليوم الأحد 3 يوليو 2022م وحتى الأربعاء 6 يوليو 2022م وذلك على مستوى محافظات وجه قبلى.

جاء ذلك من خلال تواصل درة مع محمد إبراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط على أن يكون الاختبار عبارة عن امتحان إلكترونى مُعد ليُناسب مستوى الطلاب من (اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والحاسب الآلي) بمواد الترم الثانى من الإعدادية .المنطبق عليهم شروط القبول بالمدرسة بشرط اجتياز الاختبار الأول ( اليكترونى ــ تحريري)، والذين سيجتازون اختبارات القدرات والذى يعد شرط الاجتياز للانتقال إلى المقابلة الشخصية فى المواعيد المحددة لكل محافظة بمقر المدرسة الفنية، وتم البدء فى إجراءات الاختبارات فى تمام الساعة الثامنة صباح اليوم وتجرى الاختبارات بمنتهى الشفافية تحت اشراف اللجنة المشكلة .

وصرح "درة " أن المدرسة الفنية للمياه بمدينة أسيوط الجديدة تستقبل دفعة جديدة من أبنائنا الطلاب الأعلى درجات من ست محافظات وهم ( أسيوط ، الوادى الجديد ، سوهاج ، الأقصر ، قنا ، واسوان ) والذين سيجتازون اختبارات القدرات والذى يعد شرط الاجتياز للانتقال إلى المقابلة الشخصية فى المواعيد المحددة لكل محافظة بمقر المدرسة الفنية .

واكد أنه سيتم عمل اختبارات للمتخلفين عن الحضور يوم الخميس المقبل 7 يوليو 2022م، وبعد اجتياز اختبارات القدرات يليه المقابلة الشخصية فى المواعيد المحددة لكل محافظة بمقر المدرسة الفنية ، مع ضرورة الإلتزام بعدد من التعليمات الهامة والتى من بينها، حضور الطالب بمظهر لائق بمؤسسة تعليمية، وبرفقته ولى أمره ولا يسمح للمرافقين بدخول المدرسة حرصا على سلامة سير الاختبار .

و أكد "درة " أن قطاع التعليم الفنى يأتى فى أولويات استراتيجية المحافظة فى إطار خطة وتوجهات الدولة ووفقا لرؤية مصر 2030 ، لافتًا إلى إطلاق مبادرة ربط التعليم الفنى بسوق العمل وإتاحة الفرصة لطلاب المدارس الفنية للعمل فى مختلف الشركات والمصانع بالمحافظة وصقل خبراتهم وتأهيلهم لسوق العمل بعد التخرج، حيث أن تطبيق تجربة المدرسة الفنية والتى تأتى فى ضوء خطة الشركة وتوجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والتى تعتبر التعليم الفنى عنصرا محوريا فى معادلة تحقيق التنمية وركيزة أساسية فى بناء مستقبل مصر، و الحاجة إلى عمالة مدربة من فنيين ومهندسين وغيرهم لمواكبة ذلك التطور الملحوظ مع التطلع لاستعادة سمعة العمالة المصرية فى السوق العمل الإقليمى والدولى .

و أوضح "درة " أن الشركة تسعى جاهده لخدمة مواطنيها ، حيث جاء الهدف الأساسى من الالتحاق بالمدارس الفنية هو اعداد كوادر بشرية شابة تساعد على رفع المستوى الادائي، بالإضافة إلى موكبه التطورات التى تحرص الشركة على القيام بها.



اثناء الاختبار



اختبار القدرات



الطلاب



المدرسة الفنية لمياه الشرب بأسيوط