بالأسماء.. إعلان كشوف المرشحين للالتحاق بالمدرسة الفنية لمياه الشرب بأسيوط

اسيوط- ماهر البهنساوي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي، كشوف الطلاب المستوفين لشروط الالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية للمياه طبقاً للطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات في الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2021م ــ 2022م، على أن يكون التنسيق لكل محافظة على حدا من بين محافظات (أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان).

وقال اللواء المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة إن المدرسة الفنية للمياه بمدينة أسيوط الجديدة تستقبل دفعة جديدة من أبنائنا الطلاب الأعلى درجات والذين سيجتازون اختبارات القدرات شرط يجب الاجتياز للانتقال الى المقابلة الشخصية في المواعيد المحددة لكل محافظة بمقر المدرسة الفنية .

ومن جانبه أكد محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أنه سيتم عقد الاختبارات للطلاب الجدد المستوفين لشروط القبول بدءا من الغد الأحد الموافق 3 يوليو 2022م وحتى يوم الأربعاء الموافق 6 يوليو2022م على أن يكون الاختبار عبارة عن امتحان إلكتروني مُعد ليُناسب مستوى الطلاب (بمواد الترم الثاني من الإعدادية) المنطبق عليهم شروط القبول بالمدرسة .

واضاف دسوقي أنه يشترط اجتياز الاختبار الأول (إليكتروني – تحريري)، حتى يليه مقابلة شخصية، يتم البدء في إجراءات الاختبارات في تمام الساعة الثامنة صباحا، مع ضرورة الالتزام بعدد من التعليمات الهامة والتي من بينها، حضور الطالب بمظهر لائق بمؤسسة تعليمية، وبرفقته ولي أمره ولا يسمح للمرافقين بدخول المدرسة حرصا على سلامة سير الاختبار، مع مراعاة اصطحاب الطالب لأدوات الامتحان من(قلم- مسطرة - آلة حاسبة)، وعدم اصطحابه الهاتف المحمول أو عمل أي محاولة للغش، وفي حالة مخالفة ذلك سيتم الاستبعاد من الاختبار.

وأكد مدير التعليم بأسيوط على ضرورة التنبيه على جميع الطلاب إحضار (أصل وصورة من الأوراق المطلوبة (شهادة الميلاد والرقم القومي لولي الأمر وأصل شهادة النجاح بمجموع الدرجات معتمد وعدد 2 صوره شخصية حديثة) وفي حالة عدم إحضار الأصول لن يسمح لدخول الاختبار.